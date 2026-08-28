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WP: США надеются заключить долгосрочную энергетическую сделку с Венесуэлой

WP: США надеются заключить долгосрочную энергетическую сделку с Венесуэлой

США надеются уже в сентябре объявить о заключении долгосрочной энергетической сделки с Венесуэлой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Каракасом.

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