WP: США надеются заключить долгосрочную энергетическую сделку с Венесуэлой

США надеются уже в сентябре объявить о заключении долгосрочной энергетической сделки с Венесуэлой. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Каракасом.
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