С гордо поднятой головой: Валиева вышла к людям после сурового решения CAS

Камила Валиева попала в сложную ситуацию из-за скандала с допингом, а теперь, когда CAS вынесли решение и огласили свой вердикт, спортсменка ушла в себя и не стала комментировать то, о чем не могут молчать ее коллеги.
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