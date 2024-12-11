РИАН: на Алтае выясняют, почему их гречку запретили ввозить в Белоруссию

Гречку производства алтайской компании запретили к продаже в Республике Беларусь.Представители алтайского предприятия «Вега-инжиниринг», гречку которого запретили в Белоруссии, выясняет, почему это произошло.
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