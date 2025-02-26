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Царьград

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Земле грозит шестое вымирание: деятельность человека убивает природу

Земле грозит шестое вымирание: деятельность человека убивает природу

Шестое массовое вымирание, вызванное деятельностью человека, уже началось. Исследователи из Гавайского университета и Национального музея естественной истории в Париже представили доказательства этого процесса в журнале Biological Reviews.

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