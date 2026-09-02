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Царьград

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Суд Москвы оштрафовал Telegram на 11,4 млн руб. за контент

Суд Москвы оштрафовал Telegram на 11,4 млн руб. за контент

Таганский суд Москвы наложил штраф на Telegram Messenger Inc. в размере 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного контента.

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