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Мировое обозрение

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Тимур Иванов не смог добиться отмены наказания в Верховном суде

Тимур Иванов не смог добиться отмены наказания в Верховном суде

Верховный суд России поставил точку в первой уголовной истории Тимура Иванова: кассационная жалоба защиты бывшего заместителя министра обороны оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

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