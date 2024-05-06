Жесткая конкуренция: Иран отбирает у России танкеры теневого флота

Готовность Китая покупать рекордные объемы иранской нефти, мастерство Тегерана в тактике уклонения от ограничений и нежелание Вашингтона строго обеспечивать соблюдение законодательства сделали меры США против экспорта энергоносителей из Ирана неэффективными.
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