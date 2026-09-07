Barclays повысил рейтинг AutoStore благодаря соглашению с Amazon и протекционистским мерам США

Аналитики банковской группы Barclays повысили инвестиционную оценку акций норвежского разработчика складской робототехники AutoStore до уровня «выше рынка» (Overweight) с «нейтрального», поднят целевую цену с 18,20 до 20,50 норвежских крон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым