Генерал Апти говорил. Не помогло. Теперь слово взял Кадыров: Чеченские дебоширы едут или в тюрьму, или на СВО

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Александр Петров
Но эти на фронт не поедут они посидят пол года и их выкупят))
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2 час.
Александр Петров
Напомнить кем он был?))
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2 час.
Дмитрий Ирашин
На Руси ещё до Ивана Грозного это практиковалось. Боярин ( человек боя) На закреплённой за ним государем земле селил крепостных ( закреплял за крестьянином участок земли - в аренду) и каждые 50 дворов должны были выставить на службу боярину и государю одного холопа (война). Обычно это был самый разгильдяй и охальник. В холопы он продавался за шапку серебра и полностью переходил на довольствие, обучение и полную волю к боярину. В теории он мог выкупить себя в любой момент, но в силу разгильдяйства обычно не мог обратно собрать шапку серебра да и за спиной боярина жизнь была беззаботнее. Так до смерти в холопах и ходили.
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59 мин.

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