Генерал Апти говорил. Не помогло. Теперь слово взял Кадыров: Чеченские дебоширы едут или в тюрьму, или на СВО

Дмитрий Ирашин

На Руси ещё до Ивана Грозного это практиковалось. Боярин ( человек боя) На закреплённой за ним государем земле селил крепостных ( закреплял за крестьянином участок земли - в аренду) и каждые 50 дворов должны были выставить на службу боярину и государю одного холопа (война). Обычно это был самый разгильдяй и охальник. В холопы он продавался за шапку серебра и полностью переходил на довольствие, обучение и полную волю к боярину. В теории он мог выкупить себя в любой момент, но в силу разгильдяйства обычно не мог обратно собрать шапку серебра да и за спиной боярина жизнь была беззаботнее. Так до смерти в холопах и ходили.