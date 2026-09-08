Кабмин: НПЗ России перенесли ремонты для насыщения внутреннего спроса

Нефтяники изменили графики ремонтов НПЗ, чтобы стабилизировать топливный рынок.В кабмине состоялось совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами.
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