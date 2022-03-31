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Драка, которая привела к свадьбе: как писатели братья Вайнеры девушек покоряли

Драка, которая привела к свадьбе: как писатели братья Вайнеры девушек покоряли

Георгий Вайнер с женой Александрой | Фото: peoples.ru Перед тем, как стать авторами самых популярных в СССР детективных романов, братья Вайнеры освоили другие профессии: старший, Аркадий, работал в милиции, а младший, Георгий, был журналистом.

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