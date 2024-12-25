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Царьград

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Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ну ещё раз - для неруси мы и "терпилы" и какие угодно ещё обзывательства холуёв Запада, а для нормальных русских - ПР..."Бить Москву" - "...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Ну так разве ж я с Вами не согласна? "Страна терпил" именно это Вы и описали, и в заголовке все правильно, Москва не ..."Бить Москву" - "...
  • Sergiy Che
    От того что Эльфийко с дивана не довольна тем что "долго возятся" ничего не ускорится. И русские НЕ ФАШИСТЫ - мы БОРЕ..."Бить Москву" - "...

Один миллион пообещали исполнителям несостоявшегося теракта в Подмосковье

Один миллион пообещали исполнителям несостоявшегося теракта в Подмосковье

Убить планировали руководителя оборонного предприятия.Исполнители несостоявшегося теракта на территории Московской области должны были получить один миллион рублей.

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