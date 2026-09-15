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Орловские новости

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Жильцы дома на Салтыкова-Щедрина в Орле обратились к прокурору из-за благоустройства

Жильцы дома на Салтыкова-Щедрина в Орле обратились к прокурору из-за благоустройства

Жильцы дома №36 на Салтыкова-Щедрина в Орле жалуются на некачественное благоустройство тротуаров, из-за которого в квартирах появляются плесень и сырость.

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