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Царьград

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Где в России отдыхать дёшево: отпуск осенью экономнее, рассказали в АТОР

Где в России отдыхать дёшево: отпуск осенью экономнее, рассказали в АТОР

Как снижают цены для туристов прямо сейчас в Анапе, Подмосковье, Калининграде и т.д.Осенний отдых в популярных российских направлениях - заметно дешевле летнего, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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