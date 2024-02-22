Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

К 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев Глава столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что к 2030 году современный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев.