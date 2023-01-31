31 января в Архангельске +1,-4°С

Во вторник в регионе — облачно с прояснениями.По прогнозам синоптиков, 31 января в Архангельской области пройдёт снег, местами сильный; днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег).
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