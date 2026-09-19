Матвиенко проголосовала на выборах в ГД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму на избирательном участке в Санкт-Петербурге.
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