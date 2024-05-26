Слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что в самом начале российской спецоперации США якобы пригрозили России ударить по позициям ВС РФ в зоне СВО в случае применения ядерного оружия на Украине, являются информационным терроризмом.
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