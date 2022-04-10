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Статистика COVID-19

Статистика COVID-19

10 апреля 2022 года в ЯНАО 47 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 135 982) 134 069 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 038) 63 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 […]10 апреля 2022 года в ЯНАО 47 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 135 982) 134 069 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1 038) 63 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 5 пациентов в тяжелом состоянии 2 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 361) 46 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 124 621).

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