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Минпросвещения выпустило рекомендации по гаджетам для детей

Минпросвещения выпустило рекомендации по гаджетам для детей

Министерство просвещения разработало и направило в регионы методические рекомендации, регламентирующие возрастные нормы использования гаджетов: детям до двух-трех лет — полный запрет, дошкольникам — не более часа в день, подросткам 11–16 лет — до двух часов с обязательными перерывами.

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