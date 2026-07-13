Минпросвещения выпустило рекомендации по гаджетам для детей

Министерство просвещения разработало и направило в регионы методические рекомендации, регламентирующие возрастные нормы использования гаджетов: детям до двух-трех лет — полный запрет, дошкольникам — не более часа в день, подросткам 11–16 лет — до двух часов с обязательными перерывами.