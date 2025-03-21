А не быстро ли вы стареете? Этот гормон покажет ваш истинный биологический возраст

У человека есть два возраста — хронологический, который просто измеряет количество прожитых лет, и биологический — тот, что дает представление о состоянии организма, его клеточных повреждениях и степени старения.
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