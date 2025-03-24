Алексей Вихарев привез в ДНР гуманитарный груз для военных

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился в донецком Тельманово с военнослужащими из батальона «Урал-2», которым ранее совместно с региональным правительством направил фуру с гуманитарной помощью.
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