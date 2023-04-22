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Басурин назвал подписанный Зеленским «деколонизационный закон» еще одной возможностью «выпросить» деньги у западных союзников

Басурин назвал подписанный Зеленским «деколонизационный закон» еще одной возможностью «выпросить» деньги у западных союзников

Бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал «деколонизационный закон», подпись под которым поставил некоторое время назад президент Украины Владимир Зеленский, еще одной возможностью «выпросить» деньги у западных союзников киевской стороны.

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