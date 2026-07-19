Врач о новой медкомиссии для водителей: болезни у пожилых часто усиливают друг друга

В России ужесточили порядок прохождения медицинской комиссии для водителей старше 65 лет. Теперь при получении или продлении водительских прав необходимо пройти обследование не только у терапевта, психиатра и нарколога, но также посетить кардиолога и невролога.
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