Страна и люди
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Страна и люди

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Врач о новой медкомиссии для водителей: болезни у пожилых часто усиливают друг друга

Врач о новой медкомиссии для водителей: болезни у пожилых часто усиливают друг друга

В России ужесточили порядок прохождения медицинской комиссии для водителей старше 65 лет. Теперь при получении или продлении водительских прав необходимо пройти обследование не только у терапевта, психиатра и нарколога, но также посетить кардиолога и невролога.

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