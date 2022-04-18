Житель Якутска привлечён к ответственности за дискредитацию ВС РФ

В Якутии сотрудниками полиции №4 МУ МВД России «Якутское» собран административный материал в отношении местного жителя, публичные действия которого были направлены на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.
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