Арестован начальник линейного отдела полиции Тольятти Дмитрий Казаков

Полицейского-транспортника подозревают во взятках от рыболовов-браконьеров.Еще один участник скандального «браконьерского» дела, которое разворачивается в Самарской области с ноября 2023 года, — начальник полиции Тольяттинского линейного отдела Средневолжского Управления МВД России Дмитрий Казаков.
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