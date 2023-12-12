Арестован начальник линейного отдела полиции Тольятти Дмитрий Казаков

Полицейского-транспортника подозревают во взятках от рыболовов-браконьеров.Еще один участник скандального «браконьерского» дела, которое разворачивается в Самарской области с ноября 2023 года, — начальник полиции Тольяттинского линейного отдела Средневолжского Управления МВД России Дмитрий Казаков.