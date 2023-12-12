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Арестован начальник линейного отдела полиции Тольятти Дмитрий Казаков

Арестован начальник линейного отдела полиции Тольятти Дмитрий Казаков

Полицейского-транспортника подозревают во взятках от рыболовов-браконьеров.Еще один участник скандального «браконьерского» дела, которое разворачивается в Самарской области с ноября 2023 года, — начальник полиции Тольяттинского линейного отдела Средневолжского Управления МВД России Дмитрий Казаков.

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