Эти модели авто стали самыми популярными у россиян для покупки в апреле

«Если апрель дал надежду, то май ее забрал. Это мы про авторынок: в апреле он преодолел 100-тысячный рубеж, а в мае – опустился ниже этой отметки», – так безрадостно начинается сообщение «Автостата» о майских итогах продаж.
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