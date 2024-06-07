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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз: «Уильямс» уже не тот, что три года назад. Сайнс мог бы занять очень важное место во всей этой картине»

Руководитель «Уильямса» объяснил, зачем Карлосу Сайнсу переходить в британскую команду. «Почему «Уильямс»? Есть причина, почему я здесь.

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