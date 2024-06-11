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Бывший глава фонда капитального ремонта был арестован по подозрению в коррупции

Бывший глава фонда капитального ремонта был арестован по подозрению в коррупции

Бывший заместитель генерального директора Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов арестован после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.

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