Бывший глава фонда капитального ремонта был арестован по подозрению в коррупции

Бывший заместитель генерального директора Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов арестован после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.
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