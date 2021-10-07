Мировое обозрение

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Самая ГЛАВНАЯ ракета ядерного щита России скоро встанет на дежурство РВСН. ЗНАЛИ БЫ ВЫ зачем она нужна... (2021)

Самая ГЛАВНАЯ ракета ядерного щита России скоро встанет на дежурство РВСН. ЗНАЛИ БЫ ВЫ зачем она нужна... (2021)

На прошедшем этим летом форуме "Армия - 2021" было заключено множество интересных контрактов. Но особый интерес представил контракт на поставку в РВСН подвижного комплекса командных ракет.

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