Самая ГЛАВНАЯ ракета ядерного щита России скоро встанет на дежурство РВСН. ЗНАЛИ БЫ ВЫ зачем она нужна... (2021)

На прошедшем этим летом форуме "Армия - 2021" было заключено множество интересных контрактов. Но особый интерес представил контракт на поставку в РВСН подвижного комплекса командных ракет.
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