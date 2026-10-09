Угрожавшая захватить Крым 15-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Кара-Даг» распространяет среди личного состава антипольскую пропаганду.
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