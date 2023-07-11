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Пластический хирург объяснил, почему замужние и одинокие женщины выбирают разные операции

Пластический хирург объяснил, почему замужние и одинокие женщины выбирают разные операции

Пластический хирург объяснил, почему замужние и одинокие женщины выбирают разные операцииОб ожиданиях одиноких и замужних женщин в области пластической хирургии рассказал пластический хирург и основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

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