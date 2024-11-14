В Алматы состоялась презентация коллективной монографии на тему китайско-казахстанских отношений

Алматы, 13 ноября /Синьхуа/ -- В среду в республиканском Доме дружбы в Алматы состоялась презентация коллективной монографии "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии современного развития".
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