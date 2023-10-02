Первое место в конкурсе “Спорт – норма жизни” занял Братск

В августе во многих муниципалитетах Иркутской области, включая город Братск, были организованы спортивные мероприятия при поддержке Национального фитнес-сообщества, Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, фитнес-клуба XFIT и Министерства спорта РФ в рамках государственной программы “Развитие физической культуры и спорта” федерального проекта “Спорт – норма жизни” национального проекта “Демография”.