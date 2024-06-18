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Александр Новак обсудил со слушателями программы «Время героев» будущее ТЭК России

Александр Новак обсудил со слушателями программы «Время героев» будущее ТЭК России

МОСКВА, 18 июня, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поделился с участниками программы «Время героев» историей своего карьерного пути, а также рассказал о текущем состоянии российского топливно-энергетического комплекса и планах по его дальнейшему развитию.

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