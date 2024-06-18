Александр Новак обсудил со слушателями программы «Время героев» будущее ТЭК России

МОСКВА, 18 июня, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поделился с участниками программы «Время героев» историей своего карьерного пути, а также рассказал о текущем состоянии российского топливно-энергетического комплекса и планах по его дальнейшему развитию.
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