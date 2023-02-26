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Месячник по профилактике туберкулеза, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Месячник по профилактике туберкулеза, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом

 Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области информирует, что с 24 февраля по 23 марта текущего года в области проводится месячник по профилактике туберкулеза, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

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