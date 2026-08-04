Гималайского медведя случайно разбудили в Приморье

Sema

Скоро наступит время когда люди и животные будут жить в мире и гармонии. Но пока дикие животные сторонятся людей, а иногда даже представляют опасность для человека. В Библии говорится: «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, всё, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они». Бытие, 9 глава — Библия — Синодальный перевод. Зоозащитнице хочется пожелать скорейшего выздоровления.