НАС раскритиковал проект увеличения штрафов ПДД с 2025 года

Вместо того, чтобы вносить отдельные поправки в КоАП об увеличении штрафов за нарушения ПДД, следует разработать полностью новый Кодекс, поскольку документ в текущем виде мало отвечает требованиям времени.
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