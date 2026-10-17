Материалы уголовного дела, поступившие в Свердловский областной суд, представляют собой не просто хронику очередного преступления, а леденящий душу обвинительный акт в адрес существующей системы миграционного контроля.
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