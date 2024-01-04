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Путин подписал указ о приеме в гражданство служащих по контракту иностранцев

Путин подписал указ о приеме в гражданство служащих по контракту иностранцев

РИА Новости Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах РФ, а также членам их семей получать российское гражданство в особом порядке.

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