России важно, чтобы у Украины на переговорах был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять решения для прекращения конфликта.
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