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Валиева, Трусова, Гуменник, Дикиджи, Бойкова и Козловский, Хавронина и Нарижный и еще 18 фигуристов получили нейтральный статус

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова получили нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях ISU.

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