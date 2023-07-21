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Директор ЦРУ Бернс: медленные темпы контрнаступления войск Украины были ожидаемы

Директор ЦРУ Бернс: медленные темпы контрнаступления войск Украины были ожидаемы

Медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины были ожидаемы. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Уильям Бернс, глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.

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