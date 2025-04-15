Подросток в время ссоры пытался зарезать знакомого

На Ямале подросток во врем ссоры пытался зарезать знакомого. По данным следствия, в ночь с 28 марта на 29 марта 2025 года в селе Антипаюта несовершеннолетний нанес оппоненту ножом 5 резаных ранений в лобную область, правую голень и грудь, а также множественные удары ногами и руками по голове и телу, причинив тяжкие телесные повреждения.