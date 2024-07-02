ВСМ повторно отклонил запрос судьи, которая аннулировала мандат Нэстасе на посту мэра

Запрос судьи Родики Бердило, которая в июне 2018 года аннулировала мандат мэра Андрея Нэстасе, о повторном предложении Майе Санду назначить ее на должность до достижения предельного возраста, была отклонена Высшим советом магистратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии