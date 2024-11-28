Эксперты спрогнозировали вероятность исключения «Талибана» из списка террористических организаций @ Алексей Куденко/РИА Новости Tекст: Олег Исайченко В Госдуме предложили исключить «Талибан*» из списка запрещенных в России организаций.
«Талибан» оказался безопаснее Украины и Запада
Комментарии
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ВГ
Виктор Горшков
Все в Мире закручивается в "снежный ком" у которого только два пути: 1)ждать потепления . От кого не понятно и проблематично , или разрубить "домоклатовым мечем" и начать жить заново тем,кто выживет. По моему третьего не дано.
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1 д.
Eduard
Короновирусы талибан делал и распростронял? Талибан устраивает перевороты и взрывает газопроводы? Нет! Европа и Америка далеко не мирные!
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22 час.
Eduard
Единственно,что раздражает в талибан,это отношение к женщинам!
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22 час.
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