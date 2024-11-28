«Талибан» оказался безопаснее Украины и Запада

ВГ

Виктор Горшков

Все в Мире закручивается в "снежный ком" у которого только два пути: 1)ждать потепления . От кого не понятно и проблематично , или разрубить "домоклатовым мечем" и начать жить заново тем,кто выживет. По моему третьего не дано.