Суд запретил продолжать скандальную стройку в микрорайоне «Пригородный». Во время забивки здесь свай в доме по соседству появились трещины.
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Суд запретил продолжать скандальную стройку в микрорайоне «Пригородный». Во время забивки здесь свай в доме по соседству появились трещины.