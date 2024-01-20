Зачем этому грузовику три кабины?! (видео)

В 1981 году на полигон НАМИ пригнали очень странный автомобиль: на раме обычного грузовика IFA позади кабины располагалось еще две точно таких же! Недоумение сотрудников института попробовал развеять (кажется, не очень успешно) сопровождавший машину: по его словам, это была вахтовка, то есть вахтовый автобус, рассчитанный на перевозку восьми человек с багажом.