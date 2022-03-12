Маркифф Моррис получил разрешение вернуться на площадку. Он пропустил более 4 месяцев после толчка Йокича

Форвард «Майами» Маркифф Моррис близок к возвращению в строй. По информации AP, Моррис получил разрешение вернуться на площадку.

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