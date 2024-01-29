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Россиян начали штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Россиян начали штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Налоговая служба начала рассматривать получение владельцами зарубежной недвижимости платы за аренду на иностранные счета как пример незаконных валютных операций, пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление московского управления ФНС о назначении административного наказания.

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